Siad realizza un compressore su misura per una nave petrolifera

(Di venerdì 15 gennaio 2021)Macchine Impianti, azienda metalmeccanica bergamasca attiva nella progettazione e costruzione di impianti di frazionamento aria per la produzione di azoto, ossigeno ed argon ad alta purezza, è stata selezionata da Technology Group Wärtsilä, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di propulsione e generazione di energia e gas, per progettare e costruire unbooster per FPSO operante nell’area marina offshore di Foin, a ovest delle Isole Shetland. L’FPSO (Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico) è un tipo diadibita alla produzioneoffshore. È indispensabile per l’estrazione e lo stoccaggio del petrolio in aree lontane dalle coste, e quindi non raggiungibili da oleodotti. La messa a punto dell’impianto ha richiesto un altissimo grado ...