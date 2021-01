Roma, i convocati per il derby: c'è Smalling, stringe i denti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma - Chris Smalling stringe i denti e stasera sarà all'Olimpico per il derby. La Roma questa mattina ha pubblicato la lista dei convocati che vede presente anche il difensore inglese alle prese con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021)- Chrise stasera sarà all'Olimpico per il. Laquesta mattina ha pubblicato la lista deiche vede presente anche il difensore inglese alle prese con ...

laziopress : Lazio-Roma, i convocati giallorossi di Fonseca: torna in attacco Pedro - TuttoFanta : ?? #ROMA: tra i convocati di Fonseca torna a disposizione #Pedro. C'è #Smalling nonostante qualche problemino alla… - CorSport : #Roma, i #convocati per il #derby: c'è #Smalling, stringe i denti - MomentiCalcio : #Lazio-#Roma, i convocati di #Fonseca: c'è #Smalling - VoceGiallorossa : ?? Lazio-Roma, i convocati di @PFonsecaCoach: Ok @ChrisSmalling, torna @_Pedro17_ #LazioRoma #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati Roma, i convocati per il derby: c'è Smalling, stringe i denti Corriere dello Sport.it Lazio-Roma, i convocati di Fonseca: Ok Smalling, torna Pedro

Questa la lista dei convocati diramata da mister Fonseca per il derby di questa sera contro la Lazio. Ci sarà Smalling, dato in dubbio per un problema alla caviglia. Rientra anche ...

Pd: alle 14 riunione gruppo Camera, prevista partecipazione Zingaretti

Roma, 15 gen (Adnkronos) - E' stata convocata per le 14 l'assemblea del gruppo del Pd della Camera. Alla riunione dovrebbe partecipare anche il ...

Questa la lista dei convocati diramata da mister Fonseca per il derby di questa sera contro la Lazio. Ci sarà Smalling, dato in dubbio per un problema alla caviglia. Rientra anche ...Roma, 15 gen (Adnkronos) - E' stata convocata per le 14 l'assemblea del gruppo del Pd della Camera. Alla riunione dovrebbe partecipare anche il ...