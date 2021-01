Rocco e Diego | chi sono i figli di Marco Giallini e Loredana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dell’attore romano, che negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo sia in tv che al cinema., 57 anni, è uno degli attori più amati dal pubblico e apprezzati dalla critica per quanto riguarda il panorama del cinema nazionale. Andiamo a conoscere meglio però quella che è la sua vita privata. La moglie, sposata nel 1993, è morta nel 2011 per una improvvisa emorragia cerebrale, manon può fare a meno di ricordarla nel parlare della sua vita attuale. Anche perché dall’unione connati i, ...