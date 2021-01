Per i nostri smartphone distruggiamo il Congo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Facciamo a pezzi il Congo per i nostri smartphone. I numeri sono impietosi: otto morti al giorno, tutti i giorni. Gli stupri aumentano a dismisura, ecco perché Il conflitto più dimenticato al mondo? Si combatte nella Repubblica Democratica del Congo. I numeri sono certificati dalle Nazioni Unite: otto morti al giorno, tutti i giorni, soprattutto nelle province… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Facciamo a pezzi ilper i. I numeri sono impietosi: otto morti al giorno, tutti i giorni. Gli stupri aumentano a dismisura, ecco perché Il conflitto più dimenticato al mondo? Si combatte nella Repubblica Democratica del. I numeri sono certificati dalle Nazioni Unite: otto morti al giorno, tutti i giorni, soprattutto nelle province… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Per nostri "Modifiche poco chiare": WhatsApp sotto accusa per l'uso dei nostri dati il Giornale Il prefetto ai ribelli: «Multe per chi apre»

LA MANIFESTAZIONETREVISO «Attenzione: chi trasgredisce si assume tutte le responsabilità del caso. I controlli ci saranno. Se le forze dell'ordine trovano attività aperte con clienti ...

Ciaone delle forze armate a Trump

Ciaone dunque a Donald Trump e rassicurazioni sulla tenuta del sistema costituzionale in un Paese nel quale il presidente è Capo delle forze armate, non a parole ma con i fatti. E un messaggio anche a ...

