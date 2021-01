Olimpiadi Tokyo 2021, incertezze arrivano dal Giappone. Taro Kono: “Tutto può succedere con i Giochi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Paura e incertezza. E’ un po’ così che si vive questo inizio di 2021, pensando alle Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto). Lo stato di emergenza imposto dal Governo nipponico per via dei casi da Covid-19 evidenzia quanto il livello di tensione sia molto alto. Da questo punto di vista è noto che 11 regioni, tra cui Osaka e Kyoto (compresa la capitale), sono chiuse fino al 7 febbraio. In un contesto pandemico complicato, dubbi e perplessità arrivano dal ministro per le riforme amministrative e normativa, Taro Kono, il quale ha espresso una posizione non certo rassicurante in merito all’organizzazione dei Giochi: “Vista la situazione del coronavirus, Tutto può succedere“. Un segnale frutto anche di quanto percepito dagli stessi ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Paura e incertezza. E’ un po’ così che si vive questo inizio di, pensando alledi(23 luglio-8 agosto). Lo stato di emergenza imposto dal Governo nipponico per via dei casi da Covid-19 evidenzia quanto il livello di tensione sia molto alto. Da questo punto di vista è noto che 11 regioni, tra cui Osaka e Kyoto (compresa la capitale), sono chiuse fino al 7 febbraio. In un contesto pandemico complicato, dubbi e perplessitàdal ministro per le riforme amministrative e normativa,, il quale ha espresso una posizione non certo rassicurante in merito all’organizzazione dei: “Vista la situazione del coronavirus,può“. Un segnale frutto anche di quanto percepito dagli stessi ...

ilfaroonline : #Olimpiadi di Tokyo, il #Setterosa a #Trieste per le qualificazioni - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Olimpiadi, l’ammissione del ministro sui Giochi di #Tokyo: “Tutto può succedere” - ilmetropolitan : ??#Olimpiadi, #Tokyo2020: temporaneo no ingresso #atleti stranieri per allenamenti - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Il ministro Kono ammette incertezza sui Giochi di #Tokyo2020: “Tutto può succedere” - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Il ministro Kono ammette incertezza sui Giochi di #Tokyo2020: “Tutto può succedere” -