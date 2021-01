NFL | Divisional Playoff 2020-2021 – Buccaneers-Saints

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tampa Bay e New Orleans tornano a sfidarsi per la terza volta in questa stagione. Questa volta, però, la vittoria vale l’accesso al Conference Championship di National Football Conference. All’NFC Championship, l’avversaria sarà la vincente dello scontro tra Los Angeles Rams e Green Bay Packers. La sfida trava in scena lunedì 18, alle 00:40 ora italiana, al Superdome di New Orleans. Si tratta del match che chiude il turno deidi divisione.: chi avrà la meglio questa volta? La stagioneregala, dunque, il terzo scontro tra Tampa e New Orleans. Ihanno vinto entrambi gli scontri diretti della regular season, ma ora il palco scenico è differente e la gara non ha una favorita. I ...