Lazio-Roma 3-0, le pagelle. Lazzari e Luis Alberto super. Ibanez e Spinazzola, che flop (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto: la Lazio ha superato la Roma per 3-0 in un derby dominato dai biancazzurri di Simone Inzaghi. Ecco le pagelle delle due squadre: Enrico Sarzanini firma ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gol di Immobile e doppietta di: lahaato laper 3-0 in un derby dominato dai biancazzurri di Simone Inzaghi. Ecco ledelle due squadre: Enrico Sarzanini firma ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - Ericguardabassi : Lazio sontuosa, totale. Derby più dominato da una delle 2 squadre che io ricordi, con la Roma che comincia a tirare… - CorriereCitta : Lazio domina il derby, Roma travolta all’Olimpico per 3-0 -