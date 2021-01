Lazio-Roma 3-0, il derby è biancoceleste: doppietta di Luis Alberto (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 15 gennaio 2021 - La Lazio fa di un sol boccone la Roma e porta a casa il derby della Capitale, vincendo un importante scontro in ottica Champions League. Netto il 3-0 inflitto dai ragazzi di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021), 15 gennaio 2021 - Lafa di un sol boccone lae porta a casa ildella Capitale, vincendo un importante scontro in ottica Champions League. Netto il 3-0 inflitto dai ragazzi di ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - MovistarFutbol : Derby della Capitale: Lazio - Roma. Este viernes, 20.45h en @vamos. #LaCasadelFútbol - SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - FrancescoG62 : RT @laziopage: Terzo 3-0 per la Lazio in un derby, tutti nell’era Lotito 2006 ??Lazio-Roma 3-0 Ledesma, Oddo (rig.), Mutarelli 2019 ??Laz… - Bizio07 : RT @LucasLeiva87: Sotto la curva perché Roma è S.S Lazio ... -