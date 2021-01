Laterza, in 11 in un locale a giocare a carte: multati (Di venerdì 15 gennaio 2021) I carabinieri di Laterza (Ta) hanno sanzionato 11 persone del luogo perché si trovavano riunite all'interno di un locale privato a giocare a carte, con somministrazione di bevande alcoliche, il tutto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) I carabinieri di(Ta) hanno sanzionato 11 persone del luogo perché si trovavano riunite all'interno di unprivato a, con somministrazione di bevande alcoliche, il tutto ...

CRONACA I Carabinieri sanzionano 11 persone per la violazione delle norme anti covid-19... I Carabinieri della Stazione di Laterza, nel corso di predisposti servizi finalizzati a garantire il rispetto ...

I militari hanno sorpreso undici persone, tutte del luogo, all’interno di un locale privato, in uso ad una di esse, tutte intente nel gioco delle carte, con somministrazione di bevande alcoliche, il t ...

