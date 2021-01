Juventus, Felipe Melo attacca Chiellini: “Non ha etica, non puoi fidarti di lui” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex Felipe Melo a pochi giorni dal calcio d’inizio di Inter-Juventus parla di alcuni retroscena legati a Giorgio Chiellini, che nel suo libro parlò male del centrocampista italo-brasiliano. Nei confronti del difensore italiano, Melo non usa parole tenere: “Chiellini non ha etica, non ti puoi fidare di lui. Quello che succede negli spogliatoi rimane lì. Un suo compagno deve avere paura. Se lui ha parlato male di chi ha giocato in nazionale con lui, domani può parlare male di un altro compagno attuale. In Brasile si chiama etica, se lui non ne ha è un problema suo, io ce l’ho e non mi permetto di parlare male di lui. Tifo per lui perché possa vincere un campionato internazionale che non ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio exa pochi giorni dal calcio d’inizio di Inter-parla di alcuni retroscena legati a Giorgio, che nel suo libro parlò male del centrocampista italo-brasiliano. Nei confronti del difensore italiano,non usa parole tenere: “non ha, non tifidare di lui. Quello che succede negli spogliatoi rimane lì. Un suo compagno deve avere paura. Se lui ha parlato male di chi ha giocato in nazionale con lui, domani può parlare male di un altro compagno attuale. In Brasile si chiama, se lui non ne ha è un problema suo, io ce l’ho e non mi permetto di parlare male di lui. Tifo per lui perché possa vincere un campionato internazionale che non ...

sportli26181512 : Felipe Melo: 'Chiellini, San Siro e quell'Inter-Juve che non finisce mai': Felipe Melo: 'Chiellini, San Siro e quel… - vito22222 : La @Gazzetta_it non avendo più a disposizione Simoni da intervistare prima di ogni Inter-Juve ci prova con la mela… - sasazinzi10 : RT @calciomercatoit: ??????#InterJuventus, #FelipeMelo contro #Chiellini: 'I suoi compagni devono avere paura e aprire bene gli occhi. Se uno… - sportface2016 : #Juventus, #FelipeMelo attacca #Chiellini: 'Non ha etica, non puoi fidarti di lui' - MilanLiveIT : Felipe Melo, ex di Inter e Juventus, critica Chiellini -