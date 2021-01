Il Pratello di Bologna dice no alla mobilitazione #ioapro | i clienti invece…

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Il Pratello resiste. Anche alle mobilitazioni sovversive come #ioapro, iniziativa lanciata sui social per creare una rete di ristoratori pronti ad aprire i locali, in barba a restrizioni e dpcm. Nella storica via pedonale del centro di Bologna, c’è chi condivide il sentimento di ribellione, ma non le modalità; chi è ancora indeciso sul da farsi e chi invece è fermamente contrario. IL MUTENYE È PER LA PRUDENZA ASSOLUTA