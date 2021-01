Governo: Orlando, ‘senatori non in maggioranza ci entreranno con ragioni comuni’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Se ci saranno i numeri ci sarà anche il fatto politico, i numeri necessari saranno conseguenza di un processo collettivo. Le ragioni dei senatori che non sono in maggioranza e decidono di entrare saranno comuni, questo fatto si manifesterà”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Se ci saranno i numeri ci sarà anche il fatto politico, i numeri necessari saranno conseguenza di un processo collettivo. Ledei senatori che non sono ine decidono di entrare saranno comuni, questo fatto si manifesterà”. Lo ha detto Andreaa SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

