Fonseca, niente scuse: 'Primo tempo decisivo, abbiamo preso due gol evitabili' (Di sabato 16 gennaio 2021) Non cerca scuse Paulo Fonseca dopo la netta sconfitta della sua Roma nel derby . "Nei primi minuti - commenta l'allenatore giallorosso - siamo anche entrati bene in campo, ma contro la Lazio se sbagli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) Non cercaPaulodopo la netta sconfitta della sua Roma nel derby . "Nei primi minuti - commenta l'allenatore giallorosso - siamo anche entrati bene in campo, ma contro la Lazio se sbagli ...

sportli26181512 : Fonseca, niente scuse: 'Primo tempo decisivo, abbiamo preso due gol evitabili': Fonseca, niente scuse: 'Primo tempo… - gianmam : @OfficialASRoma Fonseca inadatto.Non riesce a dare niente ai suoi calciatori.Oggi, come in tante altre partite, c’e… - Napoletano_doc9 : Posso capire l'umiliazione della Lazio nei confronti della Roma, ma saltare ed esultare prima del fischio finale mi… - camo980 : @Solano_56 Pensa un po ha fatto pure i cambi! Nte va bene mai niente. Forza Roma e forza Fonseca. - ASRomaPartite : Pensavo non ci fosse niente di più noioso delle Conferenza Stampa di #Fonseca… Poi ho visto la Roma di Fonseca contro le “BiG” #LazioRoma -