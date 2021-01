«Emanuela Orlandi è un nome tabù in Vaticano!» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una folla raccolta seppur a distanza per le norme anti-Covid. Una folla partecipe e silenziosa. Che ascolta Pietro Orlandi che, di spalle ai giardini della Mole Adriana e con lo sguardo rivolto alla cupola di San Pietro, racconta la storia di un calvario lungo quasi 38 anni. Il calvario della sua famiglia alla ricerca di Emanuela. Pietro che, come da qualche anno ormai, in occasione del compleanno della sorella scomparsa in circostanze mai chiarite e anzi mai volutamente chiarite, nel giugno del 1983, torna a chiedere verità e giustizia in piazza. E con il suo sguardo fiero e velato soltanto di commozione, rivela punto per punto in diretta social e a chi è lì, convenuto al suo appuntamento, le stazioni di questa terribile Via Crucis toccata in sorte alla sorella. «Ci sono persone ancora vive in Vaticano che sanno benissimo cosa è accaduto ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una folla raccolta seppur a distanza per le norme anti-Covid. Una folla partecipe e silenziosa. Che ascolta Pietroche, di spalle ai giardini della Mole Adriana e con lo sguardo rivolto alla cupola di San Pietro, racconta la storia di un calvario lungo quasi 38 anni. Il calvario della sua famiglia alla ricerca di. Pietro che, come da qualche anno ormai, in occasione del compleanno della sorella scomparsa in circostanze mai chiarite e anzi mai volutamente chiarite, nel giugno del 1983, torna a chiedere verità e giustizia in piazza. E con il suo sguardo fiero e velato soltanto di commozione, rivela punto per punto in diretta social e a chi è lì, convenuto al suo appuntamento, le stazioni di questa terribile Via Crucis toccata in sorte alla sorella. «Ci sono persone ancora vive in Vaticano che sanno benissimo cosa è accaduto ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Orlandi Il sit-in a Roma per non dimenticare Emanuela Orlandi L'Unione Sarda Tante le risposte che si attendono su Emanuela Orlandi

Sit-in per compleanno Emanuela Orlandi

