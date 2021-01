D’Alba | lavorerò per accelerare lavori a Umberto I

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Il PoliclinicoI ha a disposizione delle somme anche importanti per fare una riqualificata ristrutturazione dei suoi luoghi e un’adeguata dotazione tecnologica. Il mio compito e’ di rendere piu’ snelle possibili le procedure e dii tempi per far partire i, che anche in termini di significato hanno un valore importante.” “Mai come in questa fase abbiamo necessita’ di pensare agli ospedali come saranno dopo il Covid per prendere in carico tutto quello che Covid non e'”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il nuovo direttore generale del PoliclinicoI di Roma, Fabrizio, a margine della sua presentazione nell’aula magna del rettorato della Sapienza.