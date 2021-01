Crisi di governo in Olanda. Si dimette il governo di Mark Rutte (Di venerdì 15 gennaio 2021) È stato uno dei rigoristi che nei mesi estivi della trattativa sul Recovery Fund (oggi Next Generation Eu), voleva tenere ai minimi i sussidi europei per i Paesi più in difficoltà, tra cui l’Italia. Adesso è Mark Rutte ad essere nei guai: il suo governo è stato travolto da un vecchio scandalo che riguarda i sussidi per le famiglie, che ha costretto il primo ministro dei Paesi bassi e i suoi ministri alle dimissioni. Lo scandalo che ha fatto cadere il governo Il primo a lasciare l’esecutivo è stato l’ex ministro degli Affari sociali, Lodewijk Asscher, in passato viceministro di Rutte dal 2012 al 2017. Proprio in quegli anni lo Stato aveva perseguito erroneamente e in maniera molto aggressiva circa 20 mila famiglie, molte delle quali di origine straniera, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) È stato uno dei rigoristi che nei mesi estivi della trattativa sul Recovery Fund (oggi Next Generation Eu), voleva tenere ai minimi i sussidi europei per i Paesi più in difficoltà, tra cui l’Italia. Adesso èad essere nei guai: il suoè stato travolto da un vecchio scandalo che riguarda i sussidi per le famiglie, che ha costretto il primo ministro dei Paesi bassi e i suoi ministri alle dimissioni. Lo scandalo che ha fatto cadere ilIl primo a lasciare l’esecutivo è stato l’ex ministro degli Affari sociali, Lodewijk Asscher, in passato viceministro didal 2012 al 2017. Proprio in quegli anni lo Stato aveva perseguito erroneamente e in maniera molto aggressiva circa 20 mila famiglie, molte delle quali di origine straniera, che ...

