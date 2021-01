Covid | De Luca | “Campania chiusa tra 2-3 settimane se avremo comportamenti irresponsabili” Poi cita Massimo Troisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Siamo in zona gialla ma non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo essere invece ancora più preoccupati. Sarebbe un suicidio per laimmaginare che siamo di fronte a un ‘rompete le righe’ o in una situazione in cui possiamo consentirci di fare la ricreazione. Se, tra due o trelasaràtutta“. Lo annuncia nella sua consueta diretta Facebook il presidente della Regione, Vincenzo De, che esordisce nel suo intervento con un laconico commento sulla crisi di governo provocata da Italia Viva (“una situazione francamente imbarazzante, che sta screditando l’Italia in Europa e nel mondo”). Il presidente campano ribadisce le sue critiche al governo e alla strategia delle ...