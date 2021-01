Coronavirus: Dpcm, piste sci chiuse fino al 15 febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 15 febbraio. Lo prevede il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. Gli impianti "possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci". "A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Gli impianti sciistici restano chiusial 15. Lo prevede il nuovofirmato dal premier Conte. Gli impianti "possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci". "A partire dal 152021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle ...

Cade così l’ipotesi di un’apertura – già a partire da lunedì – al 75%, segnalato in una bozza del prossimo Dpcm come numero massimo ... In chiaro, nessun caso di positività al nuovo Coronavirus è ...

Coronavirus: Dpcm, dal 15/2 concorsi pubblici in presenza, max 30 candidati

E' una delle novità dell'ultima ora decisa nel corso del confronto in Cdm nella serata di ieri. "E' sospeso - si legge nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte - lo svolgimento delle ...

