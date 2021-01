Coldiretti, maltempo e gelo in Europa fanno aumentare prezzi di frutta e verdura (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il brusco crollo delle temperature e le nevicate di inizio hanno determinato, in Europa, difficoltà nei raccolti e problemi al trasporto, con la conseguenza di aumenti di prezzi per frutta e verdura, secondo la Coldiretti. Il risultato è un rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno nei mercati all’ingrosso che va dal +67% per le melanzane al +33% per le zucchine, fino al +13% per i peperoni, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) da dicembre 2020 ad oggi. Il freddo ha già determinato un calo dei raccolti di agrumi, pomodoro, cetrioli, zucchine, melanzane e fagiolini in Spagna a seguito della tempesta Filomena che ha fatto crollare le produzioni nel Paese europeo maggiore produttore ed esportatore, mentre in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il brusco crollo delle temperature e le nevicate di inizio hanno determinato, in, difficoltà nei raccolti e problemi al trasporto, con la conseguenza di aumenti diper, secondo la. Il risultato è un rincaro deirispetto allo scorso anno nei mercati all’ingrosso che va dal +67% per le melanzane al +33% per le zucchine, fino al +13% per i peperoni, secondo elaborazionisu dati Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) da dicembre 2020 ad oggi. Il freddo ha già determinato un calo dei raccolti di agrumi, pomodoro, cetrioli, zucchine, melanzane e fagiolini in Spagna a seguito della tempesta Filomena che ha fatto crollare le produzioni nel Paese europeo maggiore produttore ed esportatore, mentre in ...

PoliticaNewsNow : Maltempo, Coldiretti: 'Strage di frutta e verdura in Europa, schizzano i prezzi' - alcinx : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: Italia al gelo dopo un 2020 che si classifica come il secondo anno più caldo mai registrato in Italia… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: Italia al gelo dopo un 2020 che si classifica come il secondo anno più caldo mai registrato i… - ColdirettiG : L’Unione Europea nella morsa del gelo è allarme per le forniture di verdure, frutta e ortaggi sugli scaffali. Il 20… - Agricolae1 : #Maltempo, @coldiretti , sos verdure in scaffali con Ue sottozero -