“Build Back Better” | ecco come Joe Biden vuole rilanciare economia e lavoro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il piano di Joe, neo presidente degli Stati Uniti, per il rilancio del Paese dopo la pandemia e fino al 2024 è racchiuso in un’espressione molto utilizzata in inglese,, “ricostruire meglio”. Una ricostruzione che passa soprattutto dal rilancio dell’occupazione, depressa dalla pandemia quinel resto del mondo, in chiave egualitaria e verde. “Non fatevi ingannare: l’America è stata abbattuta. Il tasso di disoccupazione è ancora più alto che nella Grande Recessione. Milioni di persone hanno perso il, l’orario, il salario, le cure mediche o le attività che avevano iniziato, e non per colpa loro”, si legge sul sito per la transizione. Ma ricostruire non significa “riportare le cose a com’erano prima, con le stesse debolezze strutturali e disuguaglianze di ...