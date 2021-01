Bologna-Verona, Juric avverte: “Chi molla un attimo è morto, guardate le ultime tre partite…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Bologna-Verona.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Hellas, Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renato Dall'Ara": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend ai danni del Crotone, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Sinisa Mihajlovic."Non penso recuperiamo nessuno: abbiamo perso Veloso, Vieira è sempre out, e si aggiunge anche l'assenza di Ceccherini, che giocava con un'infiammazione al tendine: adesso abbiamo fatto un trattamento e spero che dalla prossima settimana torni ad allenarsi con noi. Mi aspetto una sfida dura, dai ritmi alti, contro un avversario difficile da affrontare. Il modo di giocare del Bologna è importante, ma per qualche ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Hellas, Ivan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renato Dall'Ara": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend ai danni del Crotone, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Sinisa Mihajlovic."Non penso recuperiamo nessuno: abbiamo perso Veloso, Vieira è sempre out, e si aggiunge anche l'assenza di Ceccherini, che giocava con un'infiammazione al tendine: adesso abbiamo fatto un trattamento e spero che dalla prossima settimana torni ad allenarsi con noi. Mi aspetto una sfida dura, dai ritmi alti, contro un avversario difficile da affrontare. Il modo di giocare delè importante, ma per qualche ...

SPalermo91 : RT @NicoSchira: Il #Verona prova lo scatto decisivo per Sam #Lammers in prestito dall’#Atalanta. Via libera dei nerazzurri alla partenza de… - Mediagol : #Bologna-#Verona, Juric avverte: 'Chi molla un attimo è morto, guardate le ultime tre partite...' - salvatorecozza1 : RT @NicoSchira: Il #Verona prova lo scatto decisivo per Sam #Lammers in prestito dall’#Atalanta. Via libera dei nerazzurri alla partenza de… - NicoSchira : Il #Verona prova lo scatto decisivo per Sam #Lammers in prestito dall’#Atalanta. Via libera dei nerazzurri alla par… - fleurabimee : Che voglia di andare a Torino Bologna Verona Siena Matera Napoli Agrigento e tornare a Palermo -