Barça | rinviate le elezioni presidenziali in programma il 24 gennaio

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Barcellonapresidente –ledel Barcellona che erano inil prossimo 24. Una decisione presa in seguito alla riunione virtuale tenutasi in mattinata tra il governo catalano e i vertici del club. Durante l’incontro online il governo ha comunicato che l’attuale situazione epidemiologica non consente di autorizzare lo L'articolo