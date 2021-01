Bacoli | omicidio Caronte | resta in carcere Danilio Illiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo di Danilo, il 30nne diaccusato dell’di Luciano, 60 anni, compagno della madre. I fatti risalgono a lunedì 11 gennaio quando, all’interno di un appartamento diavrebbe colpito al petto con un coltello da cucina Luciano. Secondo le ipotesi, il conflitto sarebbe nato a causa della gelosia diper la madre. I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, hanno raccolto quelli che gli inquirenti definiscono “plurimi, circostanziati e concordanti indizi di reità in capo al fermato“. In sede di interrogatorio, Danilosi è avvalso della facoltà di non rispondere. L'articolo ...

