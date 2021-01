Amici classifica dirette Instagram, Leonardo penalizzato: interviene Maria (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutti i cantanti della scuola hanno fatto delle dirette su dei profili specifici che hanno determinato una classifica con delle conseguenze per l'ultimo, che è stato Leonardo Lamacchia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutti i cantanti della scuola hanno fatto dellesu dei profili specifici che hanno determinato unacon delle conseguenze per l'ultimo, che è statoLamacchia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Tutti i cantanti della scuola hanno fatto delle dirette su dei profili specifici che hanno determinato una classifica con delle conseguenze per l'ultimo, che è stato Leonardo Lamacchia ...

