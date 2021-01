Uomini e Donne, Francesca Del Taglia dice ‘addio’ a trucco e filtri: si è mostrata proprio così (Di giovedì 14 gennaio 2021) Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di mostrarsi così sui social: ha accettato la sfida! Ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2012/2013 e nel dating show ha conosciuto colui che poi è diventato suo marito. Dai, è facilissimo! Parliamo di Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice di Eugenio Colombo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 gennaio 2021)Del, ex corteggiatrice di, ha deciso di mostrarsisui social: ha accettato la sfida! Ha partecipato anella stagione 2012/2013 e nel dating show ha conosciuto colui che poi è diventato suo marito. Dai, è facilissimo! Parliamo diDel, l’ex corteggiatrice di Eugenio Colombo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

