Tutto confermato: Del Pinto va dal Benevento alla Reggiana (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ve lo avevamo anticipato ieri sera, ora è ufficiale. Lorenzo Del Pinto, in scadenza di contratto con il Benevento, è un nuovo centrocampista della Reggiana. Ne dà conferma il club sannito, questo il comunicato: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Reggiana ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ve lo avevamo anticipato ieri sera, ora è ufficiale. Lorenzo Del, in scadenza di contratto con il, è un nuovo centrocampista della. Ne dà conferma il club sannito, questo il comunicato: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACper la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostratiSquadra eCittà. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC...

AlfredoPedulla : #Meité al #Milan: tutto confermato, inseguimento lungo un anno. Ora visite e firme, accordo in prestito con diritto… - 98kkura : wow ne deve uscire uno nel 2022 in cui hanno già confermato un miracolous farfalla ad una supereroina brasiliana. q… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Pietro #Terracciano rinnova con la #Fiorentina fino al 2023. Tutto confermato quanto raccontato lo scorso 18 settembre. #ca… - NicoSchira : Pietro #Terracciano rinnova con la #Fiorentina fino al 2023. Tutto confermato quanto raccontato lo scorso 18 settem… - grrjimim : a me sembra così strano che faccia uscire jjk1 cioè non lo nomina da così tanto cioè kth1 me lo aspetto perché taeh… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato MERCATO PORDENONE, TUTTO CONFERMATO: TREMOLADA IN PRESTITO SECCO AL COSENZA! Trivenetogoal Covid, approvato il nuovo decreto: tutte le regole

Stop allo spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza. Istituita la fascia bianca ...

L'allarme di Gimbe: "Tutte le curve sono in risalita, serve lockdown"

(AGI) - Roma, 14 gen. - Stanno risalendo tutte le curve. Il vaccino non è la soluzione immediata: adesso serve il lockdown. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale riferito al ...

Stop allo spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza. Istituita la fascia bianca ...(AGI) - Roma, 14 gen. - Stanno risalendo tutte le curve. Il vaccino non è la soluzione immediata: adesso serve il lockdown. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale riferito al ...