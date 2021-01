Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Rainbow Six Siege insieme in un evento crossover (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tramite un comunicato stampa, Ubisoft annuncia che dal 21 gennaio tutti gli utenti di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint potranno partecipare all'Operazione Amber Sky, un nuovo evento live che consentirà di combattere insieme ad alcuni compagni di squadra di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. L'evento live Operazione Amber Sky sarà incluso nel Title Update 3.10, scaricabile gratuitamente da tutti i giocatori dal 19 gennaio. L'aggiornamento includerà: In concomitanza con l'evento, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà giocabile gratuitamente dal 21 al 24 gennaio su Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tramite un comunicato stampa, Ubisoft annuncia che dal 21 gennaio tutti gli utenti di Tom'spotranno partecipare all'Operazione Amber Sky, un nuovolive che consentirà di combatteread alcuni compagni di squadra di Tom'sSix. L'live Operazione Amber Sky sarà incluso nel Title Update 3.10, scaricabile gratuitamente da tutti i giocatori dal 19 gennaio. L'aggiornamento includerà: In concomitanza con l', Tom'ssarà giocabile gratuitamente dal 21 al 24 gennaio su Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ...

Tramite un comunicato stampa, Ubisoft annuncia che dal 21 gennaio tutti gli utenti di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint potranno partecipare all'Operazione Amber Sky, un nuovo evento live che consen ...

