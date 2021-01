Sileri | “Stop agli imbucati del vaccino | ora operatori sanitari e fragili”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Stiamo distribuendo molto bene le dosi di vaccino che ad oggi ci arrivano, le dosi che arrivano vengono smaltite nell’arco di una settimana. Bisogna andare avanti con i vaccini che arrivano, il punto sarà avere i prossimi vaccini, quelli che dovranno essere approvati da Ema come Astrazeneca. Quando saranno approvati si passerà da una vaccinazione di nicchia ad una vaccinazione di massa più diffusa, lì sarà la vera sfida. Al momento le critiche sul numero di vaccini fatti, sebbene comprensibili all’inizio, ora non dovrebbero più esistere”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S), intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

