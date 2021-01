Sì agli insetti da mangiare | arriva il via libera dell’Efsa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Presto potremo mangiare vermi gialli: le larve del Tenebrio molitor, conosciuto come tarma della farina, o tenebrione mugnaio. L’Efsa ha appena dato il primo via libera al consumo umano, facendole rientrare ufficialmente nei lista dei novel food. Si tratta formalmente, cioè, del primo ok alla commercializzazione, dopo un’attenta procedura di valutazione, che ha seguito l’iter dettato dalla stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare, che nel 2018 ha sdoganato l’utilizzo alimentare degli insetti riservandosi però di valutare caso per caso (e quindi anche specie per specie).