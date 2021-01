Sassuolo Spal 0-0 LIVE: padroni di casa più aggressivi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Sassuolo e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Sassuolo e Spal si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Spal 0-0 Fischio d’inizio – si gioca 12? Sassuolo aggressivo – Gioca meglio il Sassuolo che sembra aver preso in mano le redini del gioco mentre la Spal, almeno per ora, sembra preferire giocare di rimessa Migliore in campo: al termine del primo tempo Sassuolo Spal 0-0: risultato e tabellino Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; M. Lopez, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio – si gioca 12?aggressivo – Gioca meglio ilche sembra aver preso in mano le redini del gioco mentre la, almeno per ora, sembra preferire giocare di rimessa Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; M. Lopez, ...

Agenzia_Ansa : #Calcio #CoppaItalia segui la #direttagol di #SassuoloSpal #ANSA - TalksportAz : #inplay #fhg Sassuolo vs SPAL: over 0.5 goals (ht) @ 1.60 (5 units) - BISS_KEY_CW : $FEED UPDATE Sassuolo Calcio Vs SPAL 2013 Ferrara - FOOTBALL AsiaSat-5 @100.5°E ID : MATCH 2 4147 H 7199 67 EC 9F F2 4D 5A B8 5F - Forgo78427822 : Sassuolo v SPAL Coppa Italia Round of 16 LIVE STREAM. - Ada49662144 : Sassuolo v SPAL Coppa Italia Round of 16 LIVE STREAM. -