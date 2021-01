Roma | Fonseca pre derby | Pedro ci sarà Bisogna battere la Lazio

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Si è dovuto aspettare il cambio di anno solare per rivedere ilin questa stagione.tornano ad affrontarsi nella partita più sentita della stagione nella Capitale in un'edizione ...

infoitsport : Lazio-Roma, Fonseca: 'Noi ambiziosi già nel presente. Pedro convocato' - EuropaCalcio : #Lazio-#Roma, #Fonseca: 'Ambizioni alte. Difficile mantenere intensità, stiamo lavorando' - #EuropaCalcio - infoitsport : Lazio-Roma, la conferenza stampa di Fonseca - infoitsport : Lazio-Roma, Fonseca: 'Ambiziosi e aggressivi. Pedro sarà convocato' - serieAnews_com : ???? #Roma, fari ancora puntati in Inghilterra ?? per #Fonseca c'è anche #Lanzini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Roma, 14 gennaio 2020 - Si è dovuto aspettare il cambio di anno solare per rivedere il derby in questa stagione. Roma e Lazio tornano ad affrontarsi nella partita più sentita della stagione nella Capi ..."Nella gara contro l'Inter abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l'aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita di domenic ...