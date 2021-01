New Pokémon Snap per Switch ha una data di uscita (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nintendo ha sorprendentemente annunciato che New Pokémon Snap verrà lanciato il 30 aprile. Lo sviluppatore e publisher giapponese ha pubblicato un trailer ufficiale dedicato alla data di uscita sul canale YouTube Pokémon e ha rivelato che i preordini per il gioco saranno disponibili nel negozio Nintendo più tardi oggi. Il trailer inizia mostrando la nuova fotocamera digitale che i giocatori useranno per aggiungere fotografie al loro Pokémon Photodex. Il trailer fornisce ai fan uno sguardo al veicolo hovercraft NEO-ONE, che vi trasporterà attraverso le varie località del gioco nella regione di Lental. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nintendo ha sorprendentemente annunciato che Newverrà lanciato il 30 aprile. Lo sviluppatore e publisher giapponese ha pubblicato un trailer ufficiale dedicato alladisul canale YouTubee ha rivelato che i preordini per il gioco saranno disponibili nel negozio Nintendo più tardi oggi. Il trailer inizia mostrando la nuova fotocamera digitale che i giocatori useranno per aggiungere fotografie al loroPhotodex. Il trailer fornisce ai fan uno sguardo al veicolo hovercraft NEO-ONE, che vi trasporterà attraverso le varie località del gioco nella regione di Lental. Leggi altro...

