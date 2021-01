Milano, sparatoria di Capodanno: un arresto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gennio 2021 - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato , in esecuzione di un provvedimento di fermo di pm, un cittadino albanese di 41 anni, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021), 14 gennio 2021 - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha arrestato , in esecuzione di un provvedimento di fermo di pm, un cittadino albanese di 41 anni, ...

