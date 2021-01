Matteo Renzi questa sera ospite di Paolo Del Debbio in Diritto e Rovescio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rete Quattro, Diritto e Rovesco. Secondo quanto riporta il Quotidiano Libero questa sera Paolo Del Debbio avrà come ospite Matteo Renzi. La notizia diventa ancora più interessante dopo il ricevimento del Presidente Conte al Quirinale relativamente alle sorti dell’attuale maggioranza e crisi di governo. L’annuncio è apparso su un Twitter. Sarà presente anche il vice ministro alla Salute PierPaolo Sileri. Leggi su webzeta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rete Quattro,e Rovesco. Secondo quanto riporta il Quotidiano LiberoDelavrà come. La notizia diventa ancora più interessante dopo il ricevimento del Presidente Conte al Quirinale relativamente alle sorti dell’attuale maggioranza e crisi di governo. L’annuncio è apparso su un Twitter. Sarà presente anche il vice ministro alla Salute PierSileri.

piersileri : Faccio fatica a comprendere le scelte politiche di Matteo Renzi in uno dei momenti più drammatici della storia rece… - AnnalisaChirico : Possono piacere o meno ma i due Matteo, Renzi e Salvini, sono due politici, formatisi nei partiti, con una gavetta.… - Fontana3Lorenzo : L'ennesimo attacco alla famiglia, dopo che la Lega, con Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, aveva reintrodott… - AnnaOrr15 : RT @SempreLibero2: Renzi ha detto che dovremmo ringraziarlo per quello che ha fatto. Io lo ringrazio per quello che ha detto a Salvini, poc… - Ed52926520 : RT @carlaruocco1: Siamo nel bel mezzo di una pandemia e Matteo Renzi ha deciso di aprire una crisi di governo in maniera totalmente irrespo… -