M5S, tutti contro tutti: Grillo torna, scatena il caos ma teme le urne: invoca un patto tra i partiti (Di giovedì 14 gennaio 2021) M5S, tutti contro tutti. Grillo torna, scatena il caos, ma teme le urne. E l'ex predicatore anti casta ora invoca «un patto tra i partiti». E l'ultima nemesi del grillismo. Dopo il delirio di ieri, oggi un silenzio tombale cala sul M5S. Gli echi dello strappo di Renzi deflagrano nel Movimento: la mediazione fallita. L'uscita a sorpresa di Grillo che, più che un'apertura a un esecutivo di unità nazionale, tenta l'assist in calcio d'angolo diretto al gruppo dei responsabili, costringe il garante dei pentastellati a specificare in un secondo momento che «è sottointeso che il governo è di Conte» non fa che aumentare dissapori e malumori ...

