LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Oberhof in DIRETTA. L'Italia torna sul podio: Dorothea Wierer: 10 su 10, seconda dietro a Eckhoff (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: Hinz chiude davanti a Sanfilippo che scala al 30mo posto 15.30: Wierer seconda, Vittozzi 15ma al momento, Sanfilippo 29ma a 1'39" dalla testa, ha perso tanto nel finale. Lardschneider è penultima con 3 errori a 3'56" dalla vetta 15.28: Grandissimo momento per la norvegese Eckhoff che ottiene il tris di successi nelle Sprint e si presenterà domenica a caccia della quarta vittoria consecutiva 15.26: Al momento Vittozzi al traguardo è 15ma: un risultato, lo ricordiamo, che sancisce la sua partecipazione alla mass start di domenica 15.24: A completare la top ten: Braisaz (Fra), A. Chevalier (Fra), Preuss (Ger), H. Oeberg (Swe), Roeiseland (Nor), Schwaiger (Aut), E. Oeberg (Swe) 15.22: Un errore per Davidova in piedi, era l'ultima pretendente ...

