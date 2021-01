Kamenovic, l'allenatore del Cukaricki: "É della Lazio. Ecco dove gioca...' (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA - La Lazio ha piazzato il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Ormai non ci sono più dubbi, Dimitrije Kamenovic sarà un giocatore biancoceleste a partire dal prossimo luglio. Terzino ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA - Laha piazzato il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Ormai non ci sono più dubbi, Dimitrijesarà untore biancoceleste a partire dal prossimo luglio. Terzino ...

vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? Allenatore #Cukaricki:?? “#Kamenovic è della #Lazio, un bel colpo in prospettiva.… - ndl00 : Allenatore @CukarickiFk:”#Kamenovic è della @OfficialSSLazio, grande colpo in prospettiva!” - sportli26181512 : Kamenovic, l’allenatore del Cukaricki: “É della #Lazio. Ecco dove gioca...': Dusan Djordjevic ha confermato in Serb… - Solo_La_Lazio : ?? Parla l'allenatore di #Kamenovic #Calciomercato #Lazio -