**Governo: Leu, 'cercare in Parlamento sostegno per andare avanti'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La scelta del senatore Renzi è tutta politica. C'entrano poco le questioni dichiarate, l'obiettivo è far saltare l'asse tra Pd, 5 stelle e Sinistra, l'unico che può, piaccia o meno, almeno potenzialmente sconfiggere le destre. E quindi far saltare chi più di tutti può garantire questa alleanza, oggi e domani, Conte." Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'università e ricerca Peppe De Cristofaro. "Governi tecnici, larghe intese, unità nazionali, ammesso che esista qualcuno disposto a guidarle, sono tutte ipotesi disastrose". Ora "si può provare ad andare avanti su due strade. La prima, suggerita giustamente dal presidente Conte ieri mattina, è (era?) quella, nonostante tutto, di ripartire dal perimetro attuale, provare a scrivere un patto di legislatura e vedere se ci sono le condizioni di proseguire con questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La scelta del senatore Renzi è tutta politica. C'entrano poco le questioni dichiarate, l'obiettivo è far saltare l'asse tra Pd, 5 stelle e Sinistra, l'unico che può, piaccia o meno, almeno potenzialmente sconfiggere le destre. E quindi far saltare chi più di tutti può garantire questa alleanza, oggi e domani, Conte." Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'università e ricerca Peppe De Cristofaro. "Governi tecnici, larghe intese, unità nazionali, ammesso che esista qualcuno disposto a guidarle, sono tutte ipotesi disastrose". Ora "si può provare adsu due strade. La prima, suggerita giustamente dal presidente Conte ieri mattina, è (era?) quella, nonostante tutto, di ripartire dal perimetro attuale, provare a scrivere un patto di legislatura e vedere se ci sono le condizioni di proseguire con questo ...

fattoquotidiano : #crisidigoverno I ministri, Pd, M5s e Leu fanno quadrato attorno a Conte dopo lo strappo di Renzi: 'Chi lo attacca… - vinspadafora : Rivendichiamo con orgoglio il lavoro del Governo in uno dei momenti più difficili della nostra storia. M5S, PD e LE… - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta. Palazzo Chigi: ‘Se #Renzi si sfila, basta esecutivi con lui’. Crimi: ‘Stop a coalizio… - articoloUnoMDP : RT @PetrisDe: Gli interessi vitali del Paese e di chi ci vive vengono prima di ogni calcolo politico e devono prevalere sulle convenienze d… - TV7Benevento : **Governo: Leu, 'cercare in Parlamento sostegno per andare avanti'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Leu Crisi governo, il ministro Spadafora: "M5S, PD e LeU stringano patto ancora più forte e avanti con Conte" La7 Crisi, il governo fa quadrato intorno a Conte. Franceschini: “Un attacco a tutti noi”

Avanti con Giuseppe Conte”. Quindi anche mostra appoggio al premier: “Pieno sostegno al presidente Conte. Parole simili a quelle del ministro della Salute Roberto Speranza: “In questi mesi Giuseppe Co ...

Il Parlamento alla prova della crisi di Governo

Ieri Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni dei membri del Governo in quota Italia Viva, ossia delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. La crisi di Gov ...

Avanti con Giuseppe Conte”. Quindi anche mostra appoggio al premier: “Pieno sostegno al presidente Conte. Parole simili a quelle del ministro della Salute Roberto Speranza: “In questi mesi Giuseppe Co ...Ieri Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni dei membri del Governo in quota Italia Viva, ossia delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. La crisi di Gov ...