Governo | anche per Pd basta con Iv | cresce ipotesi Conte ter con ‘responsabili’**

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Prima Luigi Di Maio. Con Iv “strade definitivamente divise”. Linea su cui si ricompattano i 5 Stelle con Alessandro Di Battista che scrive su Fb. “Cone senza Renzi, finalmente tutti compatti”. Poi arriva la chiusura dal Pd. “C’è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l’inaffidabilità politica di Italia Viva”, scandisce Nicola Zingaretti. “E’ un dato” che “mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La vice-ministra dell'Istruzione: "Quella provocata da Italia Viva è una crisi gravissima e ingiustificabile. Per il metodo, per la mancanza di ragioni di merito e per il momento in cui si verifica".“Le notizie arrivate nelle ultime ore dai palazzi del Governo rischiano di danneggiare ulteriormente la già difficile situazione sanitaria, economica e ...