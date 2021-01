Genshin Impact sta per ricevere un Resin Pass a pagamento? (Di giovedì 14 gennaio 2021) A quanto pare MiHoYo potrebbe lanciare un Resin Pass a pagamento all'interno di Genshin Impact, almeno secondo quanto scoperto da alcuni giocatori attraverso il PlayStation Store. I dettagli indicano che questo Pass avrà un costo di 5 dollari al mese e consentirà di ottenere 60 Resin ricaricate all'acquisto e 40 Resin al giorno. Come riportato dall'utente Twitter @AeEntropy, sul PlayStation Store cinese è stato individuato un Pass di ricarica giornaliero per Genshin Impact. Il Pass è stato successivamente rimosso dal PSN e miHoYo non ha ancora annunciato ufficialmente nulla. La Resin in sostanza è un sistema simile alla Stamina presente in diversi giochi e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) A quanto pare MiHoYo potrebbe lanciare unall'interno di, almeno secondo quanto scoperto da alcuni giocatori attraverso il PlayStation Store. I dettagli indicano che questoavrà un costo di 5 dollari al mese e consentirà di ottenere 60ricaricate all'acquisto e 40al giorno. Come riportato dall'utente Twitter @AeEntropy, sul PlayStation Store cinese è stato individuato undi ricarica giornaliero per. Ilè stato successivamente rimosso dal PSN e miHoYo non ha ancora annunciato ufficialmente nulla. Lain sostanza è un sistema simile alla Stamina presente in diversi giochi e ...

