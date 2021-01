Genoa | Onguene | «Questo è un grande club | sono felice»

mohamedbouhafsi : Dopo Strootman, il @GenoaCFC vuole Jérôme #Onguene ! Il Genoa ha inoltrato un'offerta di prestito con opzione di ac… - rptmtt : RT @zuma2007: #Genoa qui si vede bene #Onguene - DiMarzio : Arriva la firma di #Onguene: scelta anche la maglia - lawxzss : RT @ItaSportPress: Genoa, ecco Onguene: 'Ho scelto un grande club, ci vediamo in campo' - - ItaSportPress : Genoa, ecco Onguene: 'Ho scelto un grande club, ci vediamo in campo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Onguene

Le prime parole del nuovo acquisto del Genoa Jerome Onguene Il nuovo acquisto del Genoa Jerome Onguene, difensore arrivato dallo Strasburgo, ai microfoni di Sky Sport ha espresso le sue prime parole d ...RB Salzburg defender Jerome Onguene is ‘very happy and excited to be here at an historic club like Genoa.’ The 23-year-old Cameroon international landed at the airport this morning and had his medical ...