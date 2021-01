Frammenti di plastica nel pollo AIA | ecco il numero del lotto

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Con un avviso sul suo sito internet, Aia, oggi ha richiamato volontariamente KEBAB DIper la possibile presenza didiche l’azienda ha riscontrato in autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi. Sono interessate le confezioni del8574274 di KEBAB DIATM B4377 da 350 g.. Tutti i prodotti richiamati hanno la data di scadenza 22 Gennaio 2021. L’avviso è stato diffuso anche dai supermercati Bennet. Aia scusandosi per il disagio, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, invita i consumatori che hanno comprato i prodotti con i numeri disegnalato a riportarli al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituiti o rimborsati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Aia al ...

leone52641 : RT @magicaGrmente22: Kebab di pollo con frammenti di plastica, ritirato prodotto dai supermercati - avatar1dory : RT @magicaGrmente22: Kebab di pollo con frammenti di plastica, ritirato prodotto dai supermercati - magicaGrmente22 : Kebab di pollo con frammenti di plastica, ritirato prodotto dai supermercati - SaluteLab : ?? Kebab di pollo con frammenti di plastica, ritirato prodotto dai supermercati. I DETTAGLI ?? - ClaraPorta4 : RT @plasticfreeit: Migliaia di tartarughe marine muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica o frammenti di spazzatura. Da Giugno 2020 si… -

