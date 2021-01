Flirt in corso fra due ex gieffini dell’attuale edizione? Ecco le loro parole (Di giovedì 14 gennaio 2021) Qualche giorno fa è esplosa una bomba che parlava di Flirt in corso fra due ex gieffini dell’attuale edizione di Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, dove ha svelato di aver visto due ex gieffini prendersi un caffè lontano da occhi indiscreti. In quell’occasione non ha fatto i nomi dei diretti interessati, che sono trapelati online poco dopo: Filippo Nardi e Guenda Goria. Un Flirt sui generis e di grande clamore dato che Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip proprio per aver offeso e fatto battute sessiste nei confronti della mamma di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta. Oggi – a distanza di un paio di giorni – i due hanno chiarito la ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 gennaio 2021) Qualche giorno fa è esplosa una bomba che parlava diinfra due exdi Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, dove ha svelato di aver visto due exprendersi un caffè lontano da occhi indiscreti. In quell’occasione non ha fatto i nomi dei diretti interessati, che sono trapelati online poco dopo: Filippo Nardi e Guenda Goria. Unsui generis e di grande clamore dato che Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip proprio per aver offeso e fatto battute sessiste nei confronti della mamma di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta. Oggi – a distanza di un paio di giorni – i due hanno chiarito la ...

