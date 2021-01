F1, Charles Leclerc positivo al Covid-19. Monegasco in isolamento con sintomi lievi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus. Il pilota Monegasco della Ferrari, pronto a disputare nel 2021 la sua terza stagione in Formula 1 con la scuderia di Maranello, sta bene e si trova in autoisolamento nella sua casa di Montecarlo con sintomi lievi. Il 23enne nativo del Principato ha annunciato la sua positività tramite Twitter. Leclerc era entrato in contatto con un caso positivo ed è subito andato in quarantena, per poi effettuare un test rivelatosi positivo al virus. Il ferrarista adesso resterà in isolamento a Montecarlo seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie locali. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021)è risultatoal Coronavirus. Il pilotadella Ferrari, pronto a disputare nel 2021 la sua terza stagione in Formula 1 con la scuderia di Maranello, sta bene e si trova in autonella sua casa di Montecarlo con. Il 23enne nativo del Principato ha annunciato la sua positività tramite Twitter.era entrato in contatto con un casoed è subito andato in quarantena, per poi effettuare un test rivelatosial virus. Il ferrarista adesso resterà ina Montecarlo seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie locali. Foto: Lapresse

