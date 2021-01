Dagli ex grillini all’Udc, chi sono i “responsabili” pronti a correre in soccorso di Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel ballo delle incertezze aperto dallo strappo di Matteo Renzi, che ha ritirato le ministre di Italia Viva dalla formazione giallorossa, a farla da padrone in queste ore è la frenesia. Quella di trovare un accordo che ricomponga sul nascere la frattura, evitando pericolosi salti al buio. Con il premier che, però, non si fida delle rassicurazioni del Rottamatore e continua la caccia a dei “responsabili” dalle spalle larghe, sulle quali poter appoggiare le sorti dell’esecutivo. Ne servirebbero parecchi, in realtà, per evitare che numeri ballerini possano rendere l’operazione insostenibile agli occhi di Sergio Mattarella. Ma chi sono, di preciso, questi uomini di cui l’Avvocato del Popolo continua la ricerca? Chiariamolo subito: al voto non si andrà. Il sistema di potere non vuole correre rischi, visto che le urne non potrebbero che ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel ballo delle incertezze aperto dallo strappo di Matteo Renzi, che ha ritirato le ministre di Italia Viva dalla formazione giallorossa, a farla da padrone in queste ore è la frenesia. Quella di trovare un accordo che ricomponga sul nascere la frattura, evitando pericolosi salti al buio. Con il premier che, però, non si fida delle rassicurazioni del Rottamatore e continua la caccia a dei “” dalle spalle larghe, sulle quali poter appoggiare le sorti dell’esecutivo. Ne servirebbero parecchi, in realtà, per evitare che numeri ballerini possano rendere l’operazione insostenibile agli occhi di Sergio Mattarella. Ma chi, di preciso, questi uomini di cui l’Avvocato del Popolo continua la ricerca? Chiariamolo subito: al voto non si andrà. Il sistema di potere non vuolerischi, visto che le urne non potrebbero che ...

Uno strappo a tre quarti. È così che si riassume la giornata di ieri quando la conferenza stampa di Renzi, affiancato dai due ministri ...

Matteo Renzi, un politico di razza che merita rispetto

Difficile dare torto a Matteo Renzi che ieri, coerente di fronte a tutti e soprattutto a se stesso, ha inchiodato alle responsabilità molti attori dell’attuale Governo deficitario guidato dal premier ...

