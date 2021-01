Crisi di governo: retroscena. Conte, sfida in parlamento poi un partito tutto suo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier è sempre più solo. Teme che le forze di maggioranza lo stiano scaricando e il Quirinale non intenda proteggerlo a lungo Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier è sempre più solo. Teme che le forze di maggioranza lo stiano scaricando e il Quirinale non intenda proteggerlo a lungo

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - aniskyvalker : RT @jemenfousoui: Non so voi, ma aprire una crisi di governo in piena pandemia, quando ancora non si è finito di contare i morti, mi sembra… - Corriere : Crisi di governo, Conte a caccia di «responsabili»: quanti senatori gli servono per rimanere premier? -