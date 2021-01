Conte prende tempo. Zingaretti: Iv inaffidabile per qualsiasi scenario. Da Di Maio appello ai «costruttori» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è deciso ad andare avanti trattando ormai Matteo Renzi da avversario. Zingaretti mette le mani avanti: «Impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Il centrodestra attacca: «Conte venga subito a riferire in Aula» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier Giuseppeè deciso ad andare avanti trattando ormai Matteo Renzi da avversario.mette le mani avanti: «Impensabilecollaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Il centrodestra attacca: «venga subito a riferire in Aula»

