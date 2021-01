Barcellona, ecco perché Messi non è l’unica incertezza. I danni del Covid e il rischio default: gli scenari per il futuro (Di giovedì 14 gennaio 2021) È passato agli ottavi di Champions “soltanto” da secondo del girone e in Liga si trova costretto a inseguire le due di Madrid, Atletico e Real. Il Barcellona non sta vivendo la sua migliore stagione e a complicare il delicato momento societario (il 24 gennaio da copione andranno in scena le elezioni per la presidenza, anche se al momento sono appese a un filo per le restrizioni in atto) è arrivato anche il durissimo impatto della pandemia di coronavirus. Il debito è raddoppiato a 488 milioni di euro e i ricavi nell’ultimo anno hanno subito un calo di oltre 200 milioni. Cifre pesantissime per una società che nel tempo ci ha abituati a campagne acquisti faraoniche, basti pensare ai quasi 350 milioni sborsati tra il 2017 e il 2019 per i cartellini di Dembélé, Coutinho e Griezmann. La mossa del Barça, per tentare di arginare la pesante crisi finanziaria, è quella di dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) È passato agli ottavi di Champions “soltanto” da secondo del girone e in Liga si trova costretto a inseguire le due di Madrid, Atletico e Real. Ilnon sta vivendo la sua migliore stagione e a complicare il delicato momento societario (il 24 gennaio da copione andranno in scena le elezioni per la presidenza, anche se al momento sono appese a un filo per le restrizioni in atto) è arrivato anche il durissimo impatto della pandemia di coronavirus. Il debito è raddoppiato a 488 milioni di euro e i ricavi nell’ultimo anno hanno subito un calo di oltre 200 milioni. Cifre pesantissime per una società che nel tempo ci ha abituati a campagne acquisti faraoniche, basti pensare ai quasi 350 milioni sborsati tra il 2017 e il 2019 per i cartellini di Dembélé, Coutinho e Griezmann. La mossa del Barça, per tentare di arginare la pesante crisi finanziaria, è quella di dare ...

Barcellona, c'è l'accordo col Manchester City per Eric Garcia. Il difensore può arrivare subito. vedi letture. A prescindere da chi vincerà le elezioni al Barcellona, Eric Garcia vestirà la maglia dei ...

La trattativa era impostata per giugno, quando scadrà il contratto che lega Eric Garcia al City, ma i blaugrana hanno deciso di anticipare il suo arrivo: operazione da 5 milioni più 5 di bonus, contra ...

Barcellona, c'è l'accordo col Manchester City per Eric Garcia. Il difensore può arrivare subito. vedi letture. A prescindere da chi vincerà le elezioni al Barcellona, Eric Garcia vestirà la maglia dei ...La trattativa era impostata per giugno, quando scadrà il contratto che lega Eric Garcia al City, ma i blaugrana hanno deciso di anticipare il suo arrivo: operazione da 5 milioni più 5 di bonus, contra ...