App Manifesto bloccata su Google: «Chiedono di dimostrare che siamo un giornale» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Essere nel bel mezzo di una crisi di governo, mentre dall'altra parte dell'oceano stanno chiedendo – per la seconda volta – l'impeachment per Donald Trump (caso unico nella storia della politica Usa). Eppure, nella redazione del Manifesto, per fare informazione, sono costretti a fare i conti con la burocrazia di Google. Paradosso nel paradosso, perché – in teoria – la via digitale dovrebbe snellire i processi. È successo, infatti, che l'app Manifesto non è al momento disponibile sul Google Play Store e – di conseguenza – presenta problemi di funzionamento sui dispositivi Android. LEGGI ANCHE > The Social Dilemma, quasi ovvio App Manifesto bloccata sui dispositivi Android «Il gigante di Mountain View – scrive Matteo Bartocci – ci chiede di dimostrare che ...

cigna69 : RT @giornalettismo: ALT! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino #ilManifesto #GooglePlay #Android - giornalettismo : ALT! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino #ilManifesto #GooglePlay #Android - chilisummer : RT @giudiiiiiiiii: Google ha censurato la App de “il manifesto”.. in effetti ora diventa difficile non ridere ?????? - MurphyCatRA : RT @giudiiiiiiiii: Google ha censurato la App de “il manifesto”.. in effetti ora diventa difficile non ridere ?????? - unoscribacchino : RT @ilmanifesto: #HeyGoogle è una storia I N C R E D I B I L E -

Ultime Notizie dalla rete : App Manifesto Google rimuove senza preavviso la app del manifesto dal Play Store Il Manifesto Hackerata l’app anti-Covid cinese

La Cina conquista spesso la ribalta delle cronache perché ai suoi hacker vengono attribuite incursioni spericolate, come quella ai danni del Vaticano, di aziende e università americane, e ultimamente, ...

All’improvviso, a poche ore dalla partenza della campagna abbonamenti, scopriamo quasi per caso che la storica app del manifesto è sparita dal Google Play Store. I lettori ci scrivono preoccupati e un ...

