Amici 20, Giulia e la sorpresa a Sangiovanni: riavvicinamento e ancora baci tra i due – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra Giulia e Sangiovanni, allievi di Amici 20, è nato ufficialmente un rapporto speciale. Dopo un bacio tra i due ragazzi (il primo in assoluto per la ballerina), il cantante aveva in qualche modo preso le distanze decidendo di dare la priorità al vero motivo per il quale si trova nel talent di Maria De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra, allievi di20, è nato ufficialmente un rapporto speciale. Dopo uno tra i due ragazzi (il primo in assoluto per la ballerina), il cantante aveva in qualche modo preso le distanze decidendo di dare la priorità al vero motivo per il quale si trova nel talent di Maria De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MonicaFacchin : RT @AsiagoIt: Buongiorno amici! Anche stamattina vi diamo il #buongiorno con un panorama che rallegra il cuore. ?? Ma quant'è bello il nos… - amogaiagozzi : @vivereinbilico @_callmewendy_ @Giulia33086829 Aveva già conoscenze ma di certo non era famoso, lo conosceva solame… - blogtivvu : #Amici20, Giulia e la sorpresa a Sangiovanni: riavvicinamento e ancora baci tra i due - Morgana96V : @Ciro37823557 Un saluto affettuoso tra amici onestamente.. sicuramente lui vuole molto bene ad Elisabetta ma non ci… - _callmewendy_ : @vivereinbilico Raga, ascoltate, seguo amici dalla prima edizione: mandano in onda nei daytime le persone che crean… -